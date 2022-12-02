Орла не оказалось в лидерах по доступности дизельного топлива

Обнародован национальный рейтинг регионов по «доступности солярки».

Москва и северные регионы оказались в лидерах по доступности дизельного топлива среди регионов страны. Орла нет даже в топ-50. Национальный рейтинг представлен агентством РИА Новости, аналитики которого провели собственное исследование. Эксперты рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству дизтоплива, которое может приобрести среднестатистический житель. Количество доступного топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с сентября 2021 года по август 2022 года на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо в октябре 2022 года.

«Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо в Москве, — пишет РИА Новости. — Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1891 литр дизельного топлива. В число лидеров также входят Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где жители на среднюю в регионе зарплату могут купить более 1,7 тысячи литров дизельного топлива. Кроме названных еще в 9 регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива».

Орловской области среди лидеров нет. Более того, регион не сумел попасть даже в 60 лучших субъектов РФ по данному показателю. В национальном рейтинге Орловщина заняла скромную 61-ю строчку из 85-ти возможных (четыре новых региона России в исследовании участие не принимали). Согласно данным экспертов, цена дизельного топлива в Орловской области в октябре 2022 года составила 52,51 рубля за литр. С начала 2022 года она увеличилась на 3,5 процента. Кстати, это далеко не самое крупное повышение в стране.

Например, в Республике Саха дизельное топливо в этом году подорожало на 19,8 процента, в Магаданской области – на 12,8 процента. Аналитики подсчитали, что среднестатистический житель Орловской области на свою зарплату (за вычетом НДФЛ) может приобрести в границах своего региона 637 литров дизельного топлива. Для сравнения, жители Калужской области могут позволить себе 853 литра «солярки» на свою месячную зарплату, жители Тульской области – 771 литр, Белгородской области – 743, Воронежской области – 731, Ярославской области – 720, Курской области – 717, Рязанской области — 708.

«Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат, — пишут авторы исследования. — В регионах из первой двадцатки рейтинга цены на дизельное топливо выше среднероссийских, причем во многих из них довольно существенно. В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо напротив преимущественно ниже средних по стране».

Добавим, что меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Ингушетии — 534 литра. При этом уровень цен на дизельное топливо в этой республике ниже общероссийского более чем на 3 рубля за литр. Невысокая доступность топлива обусловлена низкими зарплатами в регионе, что можно сказать и об Орловской области. Кстати, в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 55,54 рубля за литр.

ИА «Орелград»