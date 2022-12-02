Орловские депутаты не стали выяснять, откуда у Клычкова элитная московская квартира

Один из парламентариев предложил задать губернатору неудобный вопрос, но большинство коллег не поддержали эту инициативу.

В ходе сегодняшней сессии облсовета депутат Диана Война предложила внести в раздел «Разное» вопрос о московской элитной квартире губернатора Клычкова. Об этом сообщило издание «Орловские новости».

Вопрос можно было бы рассмотреть в разделе «Разное», но выслушать главу региона в начале сессии, пока Андрей Клычков точно присутствует в зале.

Губернатор хоть и присутствовал на сессии, но промолчал, позволив заступиться за себя однопартийцу Ивану Дынковичу. Лидер фракции КПРФ счел этот вопрос не имеющим отношения к повестке.

Большинство депутатов проголосовало против внесения вопроса. Четверо парламентариев, возможно, были не против послушать объяснения губернатора, но от голосования воздержались. Семеро депутатов поддержали внесение вопроса, но этого не хватило.

ИА «Орелград»