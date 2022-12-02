Прокуратура проверяет гибель диких животных в Орловской области

2.12.2022 | 12:57 Новости, Происшествия

Возможно, причиной гибели животных послужили лужи химических отходов.

Прокуратура начала проверку по факту гибели диких животных в Должанском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки будет проверено соблюдение природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами.

Ранее представители популярного VK-сообщества Nature Science, на которое подписано более 200 тысяч россиян, побывали в Орловской области и лично засвидетельствовали массовую гибель воронов и лис — конечных потребителей в экологических цепочках.

«Даже после сильного снегопада идёшь, и натыкаешься на трупы зверей и птиц. Из-под снега торчит то крыло, то спина, то оскалившаяся в предсмертной судороге морда зверушки…», — рассказывают очевидцы.

Возможно, причиной гибели диких животных являются лужи химических отходов и площади, забитые зерноотбросами, засвидетельствованные в Должанском районе.

ИА «Орелград», видео Nature Science

 

 

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