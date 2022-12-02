В Орле попросили проверить программу «Земский учитель»

Просьба о проверке включена в перечень поручений для КСП.

Орловский облсовет народных депутатов начал формировать список поручений для включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2023 год. Перечень будет утвержден на ближайшем заседании парламента. В настоящий момент в него включено 23 поручения, которые исходят как от парламентских фракций, так и от отдельных депутатов. Среди прочего парламентарии хотят поручить КСП провести аудит эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации основного мероприятия «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек».

Финансирование данного механизма господдержки осуществляется в рамках государственной программы «Образование в Орловской области». Конкретно названный проект также известен под названием «Земский учитель». Парламентарии просят аудиторов оценить его эффективность, проанализировав исполнение проекта за 2021-2022 годы. Ранее правительство Орловской области обнародовало данные о реализации программы «Земский учитель» в 2022 году. Кстати, в Орловской области старт проект взял в 2020 году.

Он предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. С 2022 года «Земский учитель» входит в структуру федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование».

В текущем году областным департаментом образования совместно с Институтом развития образования были проведены конкурсные отборы. Они позволили трудоустроить в 15 общеобразовательных организаций города Ливны, а также Болховского, Глазуновского, Кромского, Колпнянского, Ливенского, Свердловского, Урицкого и Троснянского районов, Орловского муниципального округа 16 земских учителей. Речь идет о преподавателях иностранного языка, биологии, химии, математики, информатики, истории, русского языка и литературы, а также физической культуры.

По данным правительства, средний возраст орловских земских учителей – 31 год. Список победителей программы «Земский учитель» 2022 года, утвержденный приказом департамента образования, можно найти на официальном портале Орловской области. Напомним, что условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты учителю являются: возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям; трудоустройство в школу на вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты; принятие учителем обязательства исполнять обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора по должности.

ИА «Орелград»