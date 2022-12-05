Администрация Орла сэкономила на установке новогодних украшений

5.12.2022 | 10:41 Новости, Экономика

В ходе электронного аукциона цена работ снижена почти на полтора миллиона.

Фото пресс-службы Администрации Орла

На отбор подрядчика для оказания услуг по новогоднему оформлению территории Орла было подано четыре заявки. Победителем признан индивидуальный предприниматель Чекулин Д.Н. Итоговая цена контракта — 3 048 300 рублей, указано на сайте «Госзакупки». Изначально на работы планировали направить 4,516 млн рублей.

Контракт предусматривает монтаж и демонтаж гирлянд на улице Ленина, площади Ленина, в парке Победы. Установку и вывоз после праздников световых фонтанов «Астра», «Шар», «Мак»; объектов Световой Подарок, большой шар; световых фигур Снеговики Джаз Банд, Лось, Олень, Медведь; 20 фонариков и так далее. Дата завершения монтажа всего новогоднего оборудования — 11 декабря 2022 года. Исполнитель обязан в течение суток устранять возникающие неполадки. Окончание всех работ запланировано на 10 марта 2023 года.

По данным kartoteka.ru, ИП Чекулин Д.Н. пока не исполнял госконтракты. Однако является учредителем и директором ООО «Технологии» с июля 2022 года. Эта компания активно принимала участие в госзакупках.

ИА «Орелград»

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