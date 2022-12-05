Администрация Орла сэкономила на установке новогодних украшений

В ходе электронного аукциона цена работ снижена почти на полтора миллиона.

На отбор подрядчика для оказания услуг по новогоднему оформлению территории Орла было подано четыре заявки. Победителем признан индивидуальный предприниматель Чекулин Д.Н. Итоговая цена контракта — 3 048 300 рублей, указано на сайте «Госзакупки». Изначально на работы планировали направить 4,516 млн рублей.

Контракт предусматривает монтаж и демонтаж гирлянд на улице Ленина, площади Ленина, в парке Победы. Установку и вывоз после праздников световых фонтанов «Астра», «Шар», «Мак»; объектов Световой Подарок, большой шар; световых фигур Снеговики Джаз Банд, Лось, Олень, Медведь; 20 фонариков и так далее. Дата завершения монтажа всего новогоднего оборудования — 11 декабря 2022 года. Исполнитель обязан в течение суток устранять возникающие неполадки. Окончание всех работ запланировано на 10 марта 2023 года.

По данным kartoteka.ru, ИП Чекулин Д.Н. пока не исполнял госконтракты. Однако является учредителем и директором ООО «Технологии» с июля 2022 года. Эта компания активно принимала участие в госзакупках.

ИА «Орелград»