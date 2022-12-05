Орловчанке вынесли приговор за продажу спиртного ребенку

Женщина продала девочке-подростку банку алкогольного пива.

В Орловской области рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы города Болхова по достаточно редко применяемой статье. Как уточнили в пресс-службе Болховского районного суда, подсудимую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного кодекса РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

В суде напомнили, что согласно статье 16 Федерального закона от «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции не допускается несовершеннолетним. Продавец не вправе продать такой товар, не истребовав документы, подтверждающие возраст покупателя.

Было установлено, что в нарушение указанной нормы подсудимая, работавшая продавцом в одном из местных магазинов, в августе этого года продала несовершеннолетней одну банку пива объемом 0,45 литра с содержанием этилового спирта 4,0%, стоимостью 55 рублей. Дело в том, что ранее эта же женщина попадалась на аналогичном правонарушении. На первый раз на нее было заведено административное дело по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ.

Ее привлекли к ответственности, что было учтено при фиксации второго факта продажи алкоголя несовершеннолетнему покупателю. В судебном заседании подсудимая свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном. При назначении наказания суд это учел в качестве смягчающих обстоятельств. В результате приговором Болховского районного суда Орловской области продавщица была признана виновной в совершении указанного выше преступления, ей назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»