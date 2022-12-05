Орловщина в два раза перевыполнила план по благоустройству территорий

При этом 135 миллионов рублей остались неосвоенными.

Орловская область в этом году перевыполнила план по благоустройству дворов в два раза. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

На последней сессии регионального парламента, которая прошла в пятницу, обсуждалась реализация нацпроекта «Жильё и городская среда». Перед депутатами выступил Григорий Шайкин, возглавляющий областной департамент ЖКХ.

Как оказалось, формирование комфортной городской среды в этом году должно было обойтись примерно 590 миллионов рублей. На эти деньги планировалось обустроить 60 дворов и 45 общественных территорий.

В реальности были благоустроены 121 двор и 49 общественных территорий. При этом, к декабрю область освоила только 455,3 миллиона рублей. Таким образом, удалось сэкономить 135 миллионов и двукратно перевыполнить план по дворам.

Григорий Шайкин отметил, что в вопросах благоустройства Орловская область ежегодно превышает запланированные показатели.

ИА «Орелград»