Орловщина в два раза перевыполнила план по благоустройству территорий

5.12.2022 | 11:21 ЖКХ, Новости, Экономика

При этом 135 миллионов рублей остались неосвоенными.

Орловская область в этом году перевыполнила план по благоустройству дворов в два раза. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

На последней сессии регионального парламента, которая прошла в пятницу, обсуждалась реализация нацпроекта «Жильё и городская среда». Перед депутатами выступил Григорий Шайкин, возглавляющий областной департамент ЖКХ.

Как оказалось, формирование комфортной городской среды в этом году должно было обойтись примерно 590 миллионов рублей. На эти деньги планировалось обустроить 60 дворов и 45 общественных территорий.

В реальности были благоустроены 121 двор и 49 общественных территорий. При этом, к декабрю область освоила только 455,3 миллиона рублей. Таким образом, удалось сэкономить 135 миллионов и двукратно перевыполнить план по дворам.

Григорий Шайкин отметил, что в вопросах благоустройства Орловская область ежегодно превышает запланированные показатели.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования