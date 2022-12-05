Перед судом предстанет орловец, пытавшийся изнасиловать прохожую

5.12.2022 | 11:12 Закон и порядок, Новости

Потерпевшая активно сопротивлялась и её услышал сотрудник полиции, проходивший рядом.

37-летний житель Северного района Орла предстанет перед судом по обвинении в покушении на изнасилование. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В сентябре этого года, гуляя по своему району, он попытался изнасиловать прохожую. Однако, женщина не захотела стать молчаливой жертвой и дала нападавшему достойный отпор.

Крики о помощи услышал полицейский, который шел рядом по своим делам. Он вмешался в происходящее и задержал несостоявшегося насильника до прибытия следственно-оперативной группы.

На данный момент расследование дела окончено, и оно передано в суд.

ИА «Орелград»

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