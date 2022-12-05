Погибших участников СВО в Орле будут хоронить с особыми почестями

Горсовет внес поправки в положение Историко-мемориальном кладбище.

Вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов, внесшее изменения в положение «Об Историко-мемориальном кладбище города Орла». Поправки были приняты на последнем заседании городского парламента, но они распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. Поясним, что депутаты одобрили проект, внесенный парламентским комитетом по образованию, культуре и социальной политике.

Решением расширен перечень лиц, которые могут быть погребены на Историко-мемориальном кладбище города Орла. В список включены военнослужащие и приравненные к ним лица, погибшие при исполнении служебных обязанностей, лица, погибшие при участии в специальной военной операции. Напомним, что решение о создании указанного кладбища Орловский горсовет принял в мае 2018 года, основываясь на нормах Федеральных законов «О погребении и похоронном деле» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Особое кладбище площадью 10 000 квадратных метров было создано на Наугорском шоссе. В список лиц, подлежащих погребению на нем, включено уже около десяти категорий. Так, на данном кладбище могут быть похоронены почетные граждане города Орла и Орловской области, граждане, включенные в Книгу Почета города Орла, Герои Советского Союза, Герои России и Герои Социалистического Труда, граждане, удостоенные Государственной премии СССР и Российской Федерации.

Основанием для погребения на таком кладбище является не только отнесение умершего к категории лиц, перечисленных выше. Важно наличие прижизненного волеизъявления о погребении на данном кладбище, либо пожелание о его погребении на особом кладбище, высказанное супругой (супругом), близкими и иными родственниками, законным представителем умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

ИА «Орелград»