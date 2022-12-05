Страховщики и финансисты являются самыми высокооплачиваемыми специалистами в Орловской области

В среднем работники этих сфер зарабатывают каждый месяц на 20 тысяч больше, чем работники сферы образования.

Орловцы, получившие работу в финансовой и страховой сферах, имеют самый большой средний доход в нашем регионе. Это следует из сентябрьских данных Орелстата.

Финансисты и страховщики в среднем зарабатывают 55 504 рублей. Это ощутимо больше, чем у работников сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, которые в среднем зарабатывают 46 495 рублей.

Во многих сферах люди имеют примерно такой же доход, но многие орловцы зарабатывают менее 40 тысяч рублей в месяц. Так, в строительной отрасли средний доход составил 36 963 рублей. Работники сферы образования получают 35 334 рублей, а в области здравоохранения и социальных услуг средний заработок составляет 35 214 рублей.

ИА «Орелград»