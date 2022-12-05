В Орле до конца года откроют каток на площади Ленина

Третья декада декабря.

Каток, расположенный на площади Ленина, начнет функционировать до конца 2022 года. Об этом сообщило управление физической культуры и спорта Орловской области в комментариях к стриму губернатора Андрея Клычкова.

По словам чиновников, открытие запланировано на третью декаду декабря. Традиционно жители со своими коньками смогут посещать объект бесплатно. У остальных будет возможность взять инвентарь в аренду.

Несмотря на Специальную военную операцию и сопутствовавшую ей частичную мобилизацию, власти решили не отменять празднование Нового года. При этом, всё будет проходить в сдержанном и экономном режиме.

ИА «Орелград»