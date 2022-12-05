В Орле до конца года откроют каток на площади Ленина

5.12.2022 | 12:27 Новости, Общество

Третья декада декабря.

Каток, расположенный на площади Ленина, начнет функционировать до конца 2022 года. Об этом сообщило управление физической культуры и спорта Орловской области в комментариях к стриму губернатора Андрея Клычкова.

По словам чиновников, открытие запланировано на третью декаду декабря. Традиционно жители со своими коньками смогут посещать объект бесплатно. У остальных будет возможность взять инвентарь в аренду.

Несмотря на Специальную военную операцию и сопутствовавшую ей частичную мобилизацию, власти решили не отменять празднование Нового года. При этом, всё будет проходить в сдержанном и экономном режиме.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования