Орел выделит 4,5 миллиона на патриотическое воспитание молодежи

Новую ведомственную программу утвердил мэр Юрий Парахин.

Утверждена ведомственная целевая программа «Молодежь города Орла на 2023-2025 годы». Постановление издал мэр Юрий Парахин. Общий объем ее финансирования составляет 4,5 миллиона рублей. Все средства поступят из муниципального бюджета. Программа рассчитана на три года, соответственно ежегодно из казны на нее будут выделять по полтора миллиона рублей. Документом обозначено сразу несколько целей. Так, планируется ежегодно на 0,3 процента увеличивать долю молодых горожан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории города Орла.

Также на 0,3 процента в год планируется увеличение доли молодых орловцев, принимающих участие в программных мероприятиях по формированию здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения в молодежной среде. На 0,5 процента в год предполагается увеличивать количество молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности. И также на 0,3 процента ежегодно должна расти доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи.

«Молодежь занимает особое место в социально-экономической и политической жизни общества и во многом определяет вектор его развития, — говорится в паспорте программы. — Для развития города необходимо иметь здоровое и работоспособное молодое поколение. Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценности, формируется отношение к себе и миру, обществу и государству».

Необходимость проведения системной молодежной политики обусловлена трудностями, с которыми сталкивается молодой человек в процессе своей социализации, — отмечают авторы документа. Особенно они при этом выделяют нерешенность экономических проблем. По их мнению, молодежь в силу своей низкой квалификации и профессионального уровня подготовки представляет наименее защищенную часть населения.

«Подавляющее большинство преступлений экстремистской направленности совершается группами молодежи и несовершеннолетними подростками, — следует из паспорта программы. — Без профилактики деструктивного поведения, этнического и религиозного экстремизма, преодоления негативных стереотипов у молодых людей могут формироваться асоциальные поведенческие тенденции».

Высокими остаются и показатели смертности молодого поколения от неестественных причин, в том числе вследствие употребления наркотиков и заболевания СПИДом. Основной группой риска является молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. В этой связи и возникла необходимость разработки ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2023-2025 годы» как основополагающего нормативного документа, определяющего главные направления реализации молодежной политики.

Программа предусматривает вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде, реализацию системы мер по выявлению, сопровождению и поддержке талантливой молодежи, а также формирование здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения в молодежной среде.

ИА «Орелград»