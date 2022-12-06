Орловец Юрий Сёмин снялся в документальном сериале «Здесь был Палыч»

Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал вторую серию.

Орловец Юрий Семин стал героем документального сериала «Здесь был Палыч». Премьеру представили онлайн-кинотеатр PREMIER и спортивный портал Sports.ru.

На данный момент вышла вторая серия, посвященная прославленному орловскому футболисту и тренеру.

«Юрий Павлович Семин и журналист Александр Аксенов отправляются в путешествие, чтобы разобраться, почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так, и показать, что на самом деле все проблемы решаемы», — говорится в анонсе проекта.

Разумеется, не обошлось без посещения Орла, в который Семин переехал в возрасте трех лет. Юрий Павлович пообщался с футболистами местной любительской команды и выразил свою точку зрения по поводу отсутствия в Орле профессиональной команды.

ИА «Орелград»