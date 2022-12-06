В Ливенском районе госпитализирована женщина, пострадавшая при пожаре

В ходе ночного пожара было эвакуировано два человека.

58-летняя жительница Ливенского района была госпитализирована после пожара в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Вчера в 23.16 стало известно о том, что в деревне Костомаровка загорелся жилой дом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали двух местных жителей, а также спасли от пожара стоящие рядом постройки.

При этом, сам дом спасти не удалось — он выгорел изнутри. Женщину госпитализировали в Ливенскую ЦРБ. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»