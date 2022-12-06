В Орле стали известны адреса 12 елочных базаров

Орловцам предложат ели из Перми, сосны из Белоруссии и пихты из Дании.
В областной столице завершены аукционы на право размещения торговых точек, торгующих новогодними хвойными деревьями. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Начиная с 23 декабря ели, сосны и пихты можно будет купить по одному из ниже приведенных адресов:
- Комсомольская площадь в районе дома №77;
- ул. Пушкина в районе дома №20;
- пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»);
- ул. Комсомольская в районе дома №356;
- ул. Комсомольская в районе дома №384;
- ул. Блынского в районе дома №2;
- ул. Саханская в районе дома №2;
- ул. 8 Марта в районе дома № 19;
- ул. Комсомольская в районе дома № 78б;
- ул. Комсомольская в районе дома №242;
- ул. Октябрьская в районе дома №120;
- площадь им. Г.К. Жукова.
В преддверие Нового года любой желающий сможет приобрести ели из Перми, сосны из Белоруссии и пихты из Дании.
ИА «Орелград»