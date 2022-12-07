Орловцев попросили самостоятельно выбросить хлам из подвалов для подготовки убежищ

Управляющая компания — клиентам: «Никому, кроме Вас, Ваш подвал в качестве укрытия не нужен».
Управляющая компания ЖРЭУ №1 предложила жителям Советского района Орла самостоятельно привести в порядок подвальные помещения, необходимые для использования в качестве убежищ. Соответствующие объявления появились на фасадах домов.
Жильцам рекомендовано убрать вещи из подвалов в свои подсобные помещения или самостоятельно утилизировать на контейнерные площадки.
«Никому, кроме Вас, Ваш подвал в качестве укрытия не нужен», — объяснили свою позицию коммунальщики.
Ранее областные и городские власти приняли решение к 20 декабря навести порядок в подвалах многоквартирных домов, чтобы быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям. Однако, проконтролировать выполнение указаний властям, очевидно, не удалось. Регулярно публикуются жалобы жителей на состояние подвалов, а управляющие компании в некоторых районах пытаются переложить свои обязанности на клиентов.
ИА «Орелград»