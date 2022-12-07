Орловский госархив получил интересный подарок из Карачева

История Карачевского антифашистского подполья стала доступна в Орле.

Государственный архив Орловской области известил о новых поступлениях в свой библиотечный фонд. В дар архиву были преподнесены сразу три новые книги. Первая из них называется «История Карачевского антифашистского подполья (1941–1943)» (авторы — протоиерей Мухитов В.И, Глотов С.В., Скробова Е.Н.). Она была издана в Брянске в 2022 году. Напомним, Карачев относится к Брянской области, но в свое время довольно долго он входил в состав Орловской губернии.

Книга была преподнесена в дар архиву членом Орловского областного отделения Российского общества историков-архивистов (РОИА) Сергеем Глотовым, который, возглавляя Карачевский краеведческий музей, провел большую исследовательскую работу. Как пояснили в архиве, книга посвящена изучению борьбы подпольщиков с оккупантами в годы Великой Отечественной войны в городе Карачеве.

«В центре внимания исследователей – героическая деятельность подпольщиков, их связь с партизанским движением, восстановление хронологии событий тех лет и установление трагических фактов гибели практически всех членов подпольной организации», — отметили в учреждении.

Другой известный в Орле исследователь и член РОИА Юрий Саран подарил архиву собственную книгу «Историческая энциклопедия орловских деревень. 1566 – 2017 гг. Том. 3. Утраченное. Территория других регионов с 1954 г.». Она также была издана в текущем году в Орле. Это издание рассказывает о прошлом и современном состоянии сельских населенных пунктов, которые относились к территории Орловской губернии и области до 1954 года, а ныне находятся на территории Брянской, Курской, Липецкой и Калужской областей или на территории Украины.

Третьим подарком стала «Энциклопедия нематериального культурного наследия России. Посвящается Году культурного наследия народов России» (научно-редакционный совет Горлова И.И., Дрожжин Г.А., Житенев С.Ю. (председатель), Заславский Г.А., Ильина И.Е., Краева И.А., Ливцов В.А., Малышев В.С. и другие). Она была издана в текущем году в Москве. В дар ее преподнес один из авторов, известный орловский ученый Виктор Ливцов.

Энциклопедия объемом в 576 страниц представляет собой собрание научных статей по широкому кругу проблем и вопросов, связанных с изучением, сохранением и использованием отечественного наследия. Издание посвящено Году культурного наследия народов России, объявленному в 2022 году.

«Авторы статей рассмотрели в своих работах большое количество вопросов, связанных с выявлением, историей и бытованием нематериального наследия, поэтому было принято решение издать эту книгу в виде энциклопедии», — уточнили в Госархиве.

ИА «Орелград»