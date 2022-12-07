В Орле на Красный мост привезут новый кран и тульских рабочих

На объект завезут 350-тонный кран и 26 рабочих.

Для продолжения реконструкции Красного моста подрядчику потребуется новый 350-тонный кран и рабочие из Тулы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В середине декабря к 130 работникам, находящимся на объекте, прибавится пополнение в количестве 26 человек. Что же касается крана, то он необходим для того, чтобы разобрать старые балки, предварительно нарезая их на семиметровые части.

В настоящее время идет демонтаж плиты проезжей части, и эти работы выполнены примерно наполовину. Кроме того, подрядчик ведет демонтаж балок. На данный момент извлечены две из восьми балок.

Параллельно ведутся работы по обустройству дорожной плиты:

«Приходится работать круглосуточно и в минусовых температурах. И требования к заливке бетона тоже соответствующие есть. Чтобы процесс не останавливался, готовятся тепляки, где размещаются тепловые пушки», — рассказали в подрядной организации.

ИА «Орелград»