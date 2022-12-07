В Орле заметили противотанковые пирамиды

7.12.2022 | 15:29 Новости, СВО

Фото большегрузов с необычными фигурами появились в соцсетях 7 декабря.

Судя по комментариям, две машины с пирамидами проехали по центру Орла. Один снимок сделан у бывшего часового завода, а ныне комплекса торговых площадок «Атолл», «Водолей», второй с улицы Комсомольской у общежития ОГУ.

Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт  опубликовал фото укреплений на границе с Украиной. Глава региона запечатлен на фоне линий из бетонных пирамид. Схожие фортификационные сооружения 6 декабря продемонстрировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИА «Орелград»

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