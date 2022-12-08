Андрей Клычков рассказал о цыганах в Вооруженных Силах России

8.12.2022 | 13:46 Новости, СВО

По словам главы региона, он лично знает представителей вольного народа, проходящих военную службу.

В ходе очередного стрима в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил на вопрос подписчика про отношения цыган и российской армии.

Житель Орла поинтересовался у главы региона, почему цыгане не попадают под мобилизацию и не призываются на срочную службу в армию.

Клычков ответил, что это «не совсем так» и ему даже известны конкретные представители вольного народа, которые сейчас служат.

Идет ли речь о мобилизованных цыганах, участвующих в Специальной военной операции, или о солдатах-срочниках, губернатор не уточнил.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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