ГК ОДСК вошла в ТОП застройщиков по потребительским качествам

«Объединенная домостроительная корпорация» в числе 100 лучших компаний России.

Лидеров отрасли отметил Единый ресурс застройщиков. Учитывали более сотни различных параметров. Главный критерий оценки — решения, повышающие потребительскую привлекательность новостроек, формирующие комфортную среду. ГК ОДСК с большим отрывом лидирует на рынке Орловской области.

«Современный потребитель все больше предпочитает digital-решения, которые делают его жизнь комфортнее. Люди хотят, чтобы технологии обеспечивали уют и гарантировали безопасность в их жилье и не только. И мы соответствуем этим требованиям», – рассказала координатор проектов ООО «ОДСК» Анастасия Головина.

Дипломами отмечены жилые комплексы «Аквамарин», «Времена года», «Маяк» в Зареченском микрорайоне, «Цитрус» на улице Прожекторной и «Яблоневый сад» в Болховском микрорайоне. Все дома возводит специализированный застройщик «Орелстрой» (входит в ГК ОДСК).

Лидеры рейтинга новостроек по потребительским качествам задают тон на рынке, указывают направление для архитектурной и инженерной мысли в новых проектах.

При формировании ТОП-100 застройщики по определенным критериям получают баллы. В итоге вычисляется средневзвешенный уровень комфорта новостроек, учитывая транспортную доступность, близость социальных учреждений, сценарии зимнего и летнего отдыха на придомовой территории, оформление фасадов и входных групп. Оцениваются даже высота расположения кнопок в лифте, наличие зарядки для электромобилей и усилителей сотовой связи. Баллы срезаются за близость к источникам шума, кладбищам, тюрьмам и прочим негативным объектам.

Реклама. Рекламодатель — ПАО «Специализированный Застройщик «Орелстрой». Сайт — orelstroy.ru.