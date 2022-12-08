Кольцо у «Родины» никому не понравилось

В Орле состоялись публичные слушания по проектам планировки и межевания территории в границах улиц Московской, Герцена и переулка Трамвайного.

Генеральный директор компании-проектировщика ООО «Ред Групп» Денис Зенов пояснил, что главная цель предлагаемых изменений – сместить красные линии. (По переулку Трамвайному они отмечают вероятную ширину магистрали около 50 метров. Фактически, в условиях современной застройки, здесь не будет дороги шире 15 метров. прим ред.).

Предложено исключить из границ красных линий земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030717:12 (ул. Пушкина, д. 39). Земля предназначена для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений, торговли, бытового обслуживания. Сейчас участок в аренде у ООО «ИнвестКо». (В перспективе, после смещения красных линий, земля может быть выкуплена). Также частично подлежат изменению красные линии по улице Пушкина, в настоящее время пересекающие границы вышеуказанного земельного участка.

Стало неожиданностью, что уполномоченные органы заставили проектировать развязку. Но в «Ред Групп» нарисовали ее в первом приближении.

На проект поступили возражения МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Для их транспорта необходима полоса шириной не менее 4,5 метра, сейчас запланировано 3,5 . Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла рекомендовало увеличить диаметр кольца вдвое. В проекте по внешней кромке проезжей части — 40 метров.

Замначальника управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн отметила, что согласно генплану на пересечении улиц Московской, Герцена и переулка Трамвайного предполагается развязка, но она требует полноценного проектирования. Ее вариант может быть определен после изучения транспортных потоков и возможности движения троллейбусов. Мария Родштейн предложила не утверждать этот тип развязки, который, по ее мнению, очень спорный, а оставить его как один из возможных.

Все замечания будут направлены в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

Проект затрагивает обширную территорию, но необходим для отмеченного желтым участка.

ИА «Орелград»