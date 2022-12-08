Противотанковые пирамиды проехали через Орел транзитом

По сообщению правительственного телеграм-канала, возведение подобных сооружений на Орловщине не планируется.

Противотанковые пирамиды, замеченные орловцами в районе «Атолла», проехали через Орел транзитом и для нашего региона не предназначены. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии элементов оборонных сооружений. Сообщалось, что фото сделаны на улицах Орла. Некоторых жителей взбудоражили эти снимки, поскольку областные власти регулярно делают заявления об оборудовании подвалов домов под убежища и необходимости завести «тревожный чемоданчик». Также регион подвергся атаке украинского беспилотника, что поставило вопрос об эффективности системы ПВО.

Как пояснили «Телеграммы из Орла», возведение противотанковых сооружений в Орловской области не проводится.

ИА «Орелград»