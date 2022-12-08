В Орле таинственно умерла кошка, покусавшая молодого человека

Обстоятельства подозрительной гибели животного попросили выяснить прокуратуру.

Территориальное управление Россельхознадзора приняло решение направить в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования информацию о таинственной гибели домашней кошки. В ведомстве кратко рассказали некоторые детали этого загадочного происшествия. Согласно официальным данным, в ТУ Россельхознадзора из городской больницы имени Семашко транзитом через региональное управление ветеринарии поступило экстренное сообщение о случае укуса молодого человека домашней кошкой.

«В ходе ветеринарных мероприятий ветеринарной службой было установлено, что кошка пала, — говорят в ведомстве. — Мать пострадавшего отказалась предоставлять информацию о причине смерти и месте захоронения животного, чем нарушила пункт 12 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства».

Специалисты заподозрили, что кошка могла быть заражена, а это создает угрозу, прежде всего, для жизни самого покусанного молодого человека. В ТУ Россельхознадзора напоминают, что восприимчивые к бешенству животные, за исключением диких, покусавшие людей или других животных, должны быть доставлены владельцем в течение 12 часов в ветеринарную организацию для проведения клинического осмотра. Такие животные далее должны быть изолированы, их надлежит держать под наблюдением 10 календарных дней.

«Результаты наблюдения за изолированными восприимчивыми животными в течение 24 часов по окончании наблюдения должны сообщаться специалистом госветслужбы в письменном виде в медицинское учреждение, оказывающее антирабическую помощь людям, которым нанесены укусы этими животными», — уточнили в ТУ Россельхознадзора. Поскольку в данном случае ничего этого сделано не было, ведомство решило «подключить к расследованию» прокуратуру.

ИА «Орелград»