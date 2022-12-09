Индекс промпроизводства в Орле снизился почти на 10 процентов

9.12.2022 | 9:23 Важное, Новости, Экономика

Аналитики подвели текущие результаты работы промышленного сектора региона.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Орелстат обнародовал данные об итогах социально-экономического развития Орловской области за январь-октябрь 2022 года. Один из разделов отчета посвящен работе промышленного комплекса региона. Так, сообщается, что индекс промышленного производства в Орловской области за отчетный период времени составил 91,6 процента, в том числе на предприятиях сферы обрабатывающих производств – 89,2 процента. Иными словами, по сравнению с прошлым годом реальный сектор экономики минусует на 8,4 процента.

При этом объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 177,1 миллиарда рублей, что составляет 120,9 процента к уровню января-октября 2021 года. В сфере обрабатывающих производств данный показатель составил 159,6 миллиарда рублей, или 123,5 процента. Добавим, что самый высокий индекс промышленного производства зафиксирован в этом году в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», он составляет 111 процентов.

Самый низкий ИПП – всего 88,1 процента — в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений». Результаты работы агропромышленного сектора пока подсчитаны предварительно, за январь-сентябрь 2022 года. По данным статистики, за отчетный период времени во всех категориях хозяйств Орловской области объем производства продукции сельского хозяйства составил 89,9 миллиарда рублей, или 114,6 процента в действующих ценах и 106,8 процента в сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2021 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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