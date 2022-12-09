Контроль за субсидиями для НКО в Орловской области ужесточат

Проверять степень реализации проектов будет администрация губернатора.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в «Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества». Как следует из преамбулы, документ принят в целях совершенствования механизма предоставления таких грантов. Согласно ему контроль в данной сфере возложен на администрацию губернатора и правительства Орловской области. Все приказы обещают сделать открытыми – они будут размещаться в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Как и прежде, для получения гранта НКО должна заключить с областными властями соглашение. Однако порядок заключения соглашение ужесточен. Власти будут строго следить за тем, чтобы перечисленные в соглашении мероприятия выполнялись. Дело в том, что субсидии выделяются на реализацию конкретного проекта, тратить данные средства на иные цели запрещено. В этом случае чиновники вправе потребовать возвращения денег в бюджет. Кстати, по обновленным правилам в соглашении предусматривается в том числе положение о «согласии получателя субсидии на осуществление в отношении его проверки уполномоченным органом соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии». Право проведения оценки реализации проектов предоставлено все той же администрации губернатора. Согласно обновленным условиям, оценка проекта осуществляется в течение трех календарных месяцев со дня представления некоммерческой неправительственной организацией всех предусмотренных отчетов.

Так, проверяться будет соответствие достигнутых значений проекта плановым показателям. По окончании проверки работники администрации губернатора могут выставить одну из трех возможных оценок: «успешно» выставляется в случае, если оценка реализации проекта составляет 75 и выше процентов; «удовлетворительно» – от 40 до 75 процентов; «неудовлетворительно» – до 40 процентов. Впрочем, НКО дано право вносить необходимые корректировки в проект, связанные с изменением условий, порядка и сроков проведения запланированных мероприятий. Но подобные изменения должны быть согласованы с областной администрацией.

Еще одно новшество – отныне участник конкурсного отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

ИА «Орелград»