Под Орлом запретили командировать беременных и кандидатов в депутаты

Новые правила организации служебных командировок утвердили в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила новый порядок направления работников в служебные командировки. Он начал действовать с 1 декабря 2022 года. Документом, в частности, утвержден перечень тех категорий работников, направление которых в служебные командировки не допускается. В список включены беременные женщины, работники, заключившие ученический договор (если только командировка не связана с ученичеством) и работники, зарегистрированные в качестве кандидатов на выборах (запрет распространяется на выборный период).

Кроме того, ряд категорий работников разрешено направлять в служебные командировки только с их письменного согласия. В данный список включены женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, воспитывающие детей-инвалидов либо ухаживающие за больным членом семьи, одинокие родители или опекуны. С учетом последних событий, письменное согласие на командировку потребуется и работникам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, в случае, если их супруг был призван на военную службу по мобилизации или заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

От работников-инвалидов и многодетных родителей также потребуется письменное согласие – без такового направлять их в командировки нельзя. Новым постановлением командированным сотрудникам предоставляются социальные гарантии, в том числе в виде финансового обеспечения. Так, суточные при поездках по России составляют 700 рублей в день. Исключение сделано для новых регионов страны – суточные за пребывание на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей установлены в размере 8480 рублей в день.

ИА «Орелград»