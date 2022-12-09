Сахарный комбинат попался на жоме?

Орловской компании вынесено предупреждение о недопустимости захламления земли.

Сахарный комбинат «Отрадинский» предупрежден о недопустимости захламления земельного участка отходами производства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Указанное предприятие расположено на территории Мценского района. Недавно в этом районе специалисты отдела земельного надзора провели выездные обследования земель сельскохозяйственного назначения. В результате они зафиксировали факт захламления одного из таких участков отходами производства, а именно свекловичным жомом.

«Указанный участок расположен в непосредственной близости от АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», откуда предположительно производится вывоз отходов, — объясняют в ТУ Россельхознадзора. — 6 декабря в адрес АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» направлено соответствующее предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

Поясним, что свекловичный жом – это побочный продукт переработки сахарной свеклы. Некоторые сахарные заводы перерабатывают его, изготавливая из жома органические удобрения или корм для скота. Однако без переработки свекловичный жом классифицируется как отходы пятого класса опасности, размещение которых на полях, как считается, приводит к проблемам. Восстановление экологической системы после загрязнения поля жомом занимает от трех до пяти лет.

«Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям уделяется особое внимание выявлению фактов захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления, которые могут привести к загрязнению, деградации и истощению почв, — сообщило ведомство ранее. — С начала 2022 года в Орловской области выявлено 14 мест размещения отходов производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения на площади более 9 га, в том числе четыре факта загрязнения земель животноводческими отходами на территории Ливенского, Болховского, Покровского и Кромского районов. На сегодняшний день ликвидировано 12 свалок, в порядок приведено свыше 7 гектаров плодородных земель, остальные площади охвачены предостережениями».

ИА «Орелград»