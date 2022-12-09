В Орле крупно оштрафовали столичный банк

Финансовую организацию признали виновной в нарушении требований закона о рекламе.

Управление ФАС России по Орловской области вынесло постановление о наложении штрафа на один из известных столичных банков. Ранее специально созданная комиссия рассмотрела антимонопольное дело, возбужденное по устному обращению неназванного физического лица. Данный гражданин пожаловался на ролик с рекламой финансовых услуг, который начали крутить в эфире федеральных телеканалов еще в апреле 2022 года. Кстати, героями этого ролика являются Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

В ролике рекламируется карта банка со 100-процентой выгодой, трехпроцентным кэшбеком и 15 процентами на остаток. Заявитель посчитал, что в ролике содержатся недостоверные сведения «в части указания в рекламе на доступность предоставления карт для всех». Со слов заявителя, ему было отказано в получении рекламируемой карты из-за наличия у него действующей карты этого же банка. Также он заявил, что был введен в заблуждение рекламным слоганом и не смог получить рекламируемый товар, что, по его мнению, противоречит требованиям законодательства РФ о рекламе.

Сотрудниками Управления ФАС в рамках рассмотрения вышеуказанного обращения был проанализирован рекламный ролик банка, было заслушано и мнение экспертов. В результате орловские антимонопольщики установили признаки нарушения требований нескольких статей Закона «О рекламе». В мае 2022 года в отношении банка было возбуждено дело, а в октябре комиссия признала спорную рекламу ненадлежащей. Предписание о прекращении нарушения требований законодательства РФ о рекламе тогда решили не выдавать, но был поставлен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Итогом стало наказание для банка в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

ИА «Орелград»