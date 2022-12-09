В Орле состоялось возложение гирлянды Славы и цветов к стеле «Орел — город воинской славы»

Орловцы почтили память Героев Отечества.

Сегодня на Бульваре Победы состоялась церемония возложения гирлянды Славы и цветов к стеле «Орел — город воинской славы». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Мероприятие приурочено к Дню Героев Отечества, который уходит корнями еще в 18 век, когда Императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. В 2006 году праздник был внесен в календарь памятных дат.

В возложении цветов приняли участие депутаты Иван Дынкович, Владимир Филонов, Юрий Котляр, Виктор Макаров, Владислав Числов и Максим Лагутин, а также чиновники и сенаторы от Орловской области.

«Участники церемонии почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания, а также возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза генерала Александра Горбатова, героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, водрузивших Знамя Победы над Орлом в августе 1943 года, и Героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева», — рассказали в облсовете.

ИА «Орелград»