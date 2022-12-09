В орловском департаменте ЖКХ рассказали о навязывании «Почтой России» страховых услуг

9.12.2022 | 15:15 ЖКХ, Новости

По словам чиновников, людям столкнувшимся с навязыванием страховых услуг, следует обращаться в Роспотребнадзор.

Областной департамент ЖКХ обнародовал информацию о попытках сотрудников «Почты России» навязывать клиентам услуги по страхованию имущества.

Люди жаловались, что приходя в почтовое отделение для оплаты жилищно-коммунальных квитанций, они получали навязчивые предложения о необходимости страхования.

«Страхование имущества для физических лиц носит добровольный характер. Услуги добровольного страхования имущества не могут быть навязаны платежными агентами, принимающими плату за услуги ЖКХ. Согласие или отказ от заключения договора страхования не должны влиять на предоставление услуг по оплате квитанций за ЖКУ», — ответили чиновники на обращения граждан.

В случае возникновения подобных ситуаций людям рекомендуется сразу обращаться с жалобами в Роспостребнадзор. При этом, в «Почте России» отмечают, что операторы их компании рассказывают о страховых услугах в качестве дополнительной услуги, пользоваться ими нет — личное дело каждого клиента.

ИА «Орелград»

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