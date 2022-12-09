В субботу орловцев ожидают сильный ветер и снегопад

Обильные осадки и высокая температура создадут опасную температуру на дорогах.

Завтра, 10 декабря, в Орловской области ожидаются обильные осадки и сильный ветер. При этом, температура воздуха днем будет плюсовой.

Синоптики прогнозируют выпадение 12 миллиметров осадков, а также возникновение гололёдных ситуаций. Также произойдёт понижение атмосферного давления.

По информации ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск, федеральные трассы будут посыпаться противогололедными материалами. При этом, в Смоленской, Брянской и Калужской областях будет зайдействовано примерно по сто единиц спецтехники. В Орловской — всего 12.

ИА «Орелград»