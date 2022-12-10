Орловщина безвозвратно потеряла почти 9,5 тысячи человек

Статистики оценили демографическую ситуацию в регионе.

Демографическая ситуация в январе-сентябре 2022 года в области характеризовалась процессом естественной убыли населения: число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. Так, по данным Орелстата, число родившихся в январе-сентябре 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года сократилось на 235 человек, или на 5,8 процента, и составило 3803 человека. В среднем на каждую 1000 жителей Орловской области в этом году приходится по 7,1 новорожденных, годом ранее показатель составлял 7,5.

Количество умерших орловцев по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 1165 человек, или на 11 процента. Это можно объяснить тем, что год назад на пике находилась пандемия новой коронавирусной инфекции. Однако даже при снижении показателя смертности в текущем году Орловская область потеряла много своих жителей – подсчитано, что за январь-сентябрь 2022 года количество умерших составило 9406 человек.

Отметим, что среди умерших насчитывается 26 младенцев, которые не сумели дожить и до одного года. Показатель младенческой смертности по сравнению с 2021-м вырос на 14 процентов. Также статистики подсчитали, что в январе-сентябре 2022 года миграционная убыль населения составила 1345 человек. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1203 человека больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило минус 142 человека.

ИА «Орелград»