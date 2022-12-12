Орловца приговорили к 19 годам за манипуляции с жильем для детей-сирот

12.12.2022 | 17:20 Закон и порядок, Новости

Мужчина, ранее судимый за убийство, возглавлял строительную фирму, работавшую в Троснянском районе.

Сабир Ахмедов, ранее уже судимый за убийство, приговорен к 19 годам строгого режима за строительство некачественного жилья для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Пять лет назад фирма осужденного строила в Троснянском районе дом на восемь квартир, предназначенных для сирот. При этом, жильё не отвечало требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Это нанесло бюджету ущерб в размере восьми миллионов 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее по этому делу были осуждены местные чиновники, получившие от трех до пять лет лишения свободы.

«По иску прокуратуры договоры о предоставлении сиротам некачественного жилья судом признаны недействительными. В настоящее время решается вопрос о выдаче потерпевшим жилищных сертификатов и обеспечении их благоустроенным жильем», — сообщили в прокуратуре.

ИА «Орелград»

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