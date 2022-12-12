В Орле жителям Херсона выплатят подъемные

Вынужденным переселенцам гарантировали временные выплаты.

Правительство Орловской области издало постановление о предоставлении единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и части Херсонской области. Речь идет о гражданах, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Орловской области на постоянное место жительства.

Основой для местных властей стало аналогичное постановление правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 года № 1876 «О реализации мероприятий по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области…». Правительство Орловской области постановило предоставить переселенцам два вида дополнительных мер социальной поддержки: единовременные выплаты на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей; социальные выплаты на приобретение жилья. В последнем случае на руки будут выдаваться не деньги, а государственные жилищные сертификаты, подтверждающие право гражданина на социальную выплату.

Ответственность за выдачу таких сертификатов и социальных выплат правительство возложило на региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Это же ведомство будет формировать списки граждан, имеющих право на получение выплат, которые затем будут переданы в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». Финансирование будет вестись по линии этого фонда. Контроль за исполнением данного постановления возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области.

ИА «Орелград»