Аналитики оценили объем инвестиций в орловскую экономику

В сопоставимых ценах объем инвестиций сократился.

Ситуацию в инвестиционной сфере оценили составители статистического бюллетеня об итогах социально-экономического развития Орловской области. Из документа следует, что на развитие экономики и социальной сферы региона за январь-сентябрь 2022 года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было использовано 42,413 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Данный результат оказался выше прошлогоднего на 12,2 процента в действующих ценах, но составил всего 95,8 процента в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 года.

При этом стоит отметить, что годом ранее за такой же период времени в экономику региона было вложено 37,793 миллиарда рублей в качестве инвестиций в основной капитал. Словом, на сопоставимый анализ повлиял уровень инфляции, который в текущем году на фоне обострения геополитической ситуации и пакетного введения экономических санкций против России оказался заметно выше прошлогоднего.

Что касается других сфер, традиционно привлекательных для инвесторов, то можно выделить строительство. Как следует из бюллетеня, объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-октябрь 2022 года в Орловской области составил 26,107 миллиарда рублей, или 143,7 процента в действующих ценах и 128,2 процента в сопоставимых ценах к январю-октябрю 2021 года. Жилья за это время в регионе было введено 330,5 тысячи квадратных метров, или 127,4 процента к аналогичному периоду 2021 года.

ИА «Орелград»