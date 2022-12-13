Андрей Клычков рассказал о состоянии орловских убежищ

13.12.2022 | 15:39 Новости, Общество

Из 700 подвалов по 300 есть замечания.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем последнем стриме в социальных сетях рассказал о состоянии подвалов многоэтажных домов, которые, в случае необходимости, могут быть использованы в качестве убежищ.

По его словам, из 700 проверенных подвалов в 300 случаях не обошлось без замечаний. Предписания были выданы как управляющим компаниям, так и отдельным жителям.

Всего проверке подлежат примерно две с половиной тысячи домов. Итоги будут подведены 20 декабря.

ИА «Орелград»

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