ГК ОДСК раскрыла статистику по ипотекам

В Орловской и Липецкой областях 83% всех сделок с недвижимостью были заключены с использованием кредитных средств.

Из общей массы 64,6% приходится на льготную ипотеку, 31,9% — на семейную, а 3,5% — на остальные программы, в том числе для IT-специалистов и военных, сообщает «Коммерсантъ«.

Льготная ипотека, введенная в начале пандемии COVID-19, поддержала отрасль в непростые времена, подогревая спрос и стимулируя развитие. Возможное окончание действия программы с 31 декабря 2022 года скажется на рынке. Спрос, по разным подсчетам, может упасть на 25% — 45%, так как платежи по ипотеке вырастут почти на треть. Лишившись главного преимущества – низкой ставки, жилье в новостройке может начать проигрывать квартирам во вторичке. В ОДСК считают, что смещение спроса при отмене «Госпрограммы 2020» будет незначительное, так как люди привыкают к комфорту современных домов с благоустроенными территориями, безопасным дворам с местами для парковки неподалеку. В холдинге намерены продолжать активное развитие новых проектов и регионов при постоянном мониторинге ситуации. А при изменении среды возможны оперативные корректировки бизнес-процессов.

Генеральный директор ГК ОДСК Александр Рогачев отметил, что «Орелстрой», который входит в ГК ОДСК, пережил не один кризис. И каждый из них – это время новых возможностей. Стратегия развития холдинга не поменяется при любом решении по льготной ипотеке, отметили в ОДСК.

С поддержкой продления программы уже выступил Минстрой России. Официальное решение федеральные власти еще не озвучили. Эксперты ожидают в последний месяц уходящего года рост числа ипотечных сделок. Те, кто сомневались, попробуют запрыгнуть в «последний вагон».

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