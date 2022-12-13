Малый бизнес в Орле «провернул» почти 70 миллиардов рублей

Аналитики дали оценку работе малых предприятий Орловской области.



Орелстат оценил основные показатели деятельности малых предприятий Орловской области за январь-сентябрь 2022 года. Отметим, что данная статистика приведена без учета микропредприятий. По подсчетам статистиков, за отчетный период времени средняя численность работников сферы малого и среднего предпринимательства в регионе составила 22 432 человека. Наибольшее количество таких работников – 6382 человека – приходится на малые предприятия сферы обрабатывающих производств.

На втором месте по количеству занятых находится торговля оптовая и розничная и примкнувшая к ней сфера ремонта автотранспортных средств. В данном секторе работает 4217 орловцев. Третье место занимает строительство, в котором задействовано 2843 работника. Общий финансовый оборот малых организаций Орловской области за отчетный период времени составил 69,95 миллиарда рублей. Здесь безоговорочным лидером является торговля, оборот которой составил 33 миллиарда.

Для сравнения: общий текущий оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в Орловской области оценивается в 195,3 миллиарда рублей, или 72,4 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. На долю представителей малого предпринимательства приходится 35,9 процента всего оборота оптовой торговли в регионе. Добавим, что малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на общую сумму 34,67 миллиарда рублей. Кроме того, они продали товаров несобственного производства еще на 35,27 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»