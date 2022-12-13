Орловцев предупредили о метели и снежных заносах

13.12.2022 | 18:05 Новости, Происшествия

Начиная с 21.00 ожидается выпадение большого количества осадков.

Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сегодня начиная с 21.00 ожидается выпадение большого количества снега, метель и снежные заносы. Изменение погодных условий может послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва», -рекомендуют в МЧС.

ИА «Орелград»

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