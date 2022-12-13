Орловские бойцы Росгвардии вернулись домой после службы в зоне СВО

Жители Орловского муниципального округа устроили встречу для бойцов, вернувшихся с Украины.

Одно из орловских подразделений Росгвардии, выполнив боевой долг, вернулось домой из зоны Специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Жители Орловского муниципального округа встречали хлебом и солью участников СВО, а владелец одного из местных кафе бесплатно накормила всех бойцов.

«Эти росгвардейцы и все остальные солдаты, защищающие Родину в ходе СВО, – настоящие герои, которым мы обязаны за их работу, выполненный долг и мужество. Орловская область ждёт своих бойцов с победой и не остановится в деле поддержки нашей Армии», — заявил Клычков.

ИА «Орелград»