Орловские бойцы Росгвардии вернулись домой после службы в зоне СВО

13.12.2022 | 18:45 Новости, СВО

Жители Орловского муниципального округа устроили встречу для бойцов, вернувшихся с Украины.

Одно из орловских подразделений Росгвардии, выполнив боевой долг, вернулось домой из зоны Специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Жители Орловского муниципального округа встречали хлебом и солью участников СВО, а владелец одного из местных кафе бесплатно накормила всех бойцов.

«Эти росгвардейцы и все остальные солдаты, защищающие Родину в ходе СВО, – настоящие герои, которым мы обязаны за их работу, выполненный долг и мужество. Орловская область ждёт своих бойцов с победой и не остановится в деле поддержки нашей Армии», — заявил Клычков.

ИА «Орелград»

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