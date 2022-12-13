В Орле инвесторам пообещали достоверную информацию

В регионе утвержден регламент ведения инвестиционной карты.

Власти Орловской области утвердили регламент ведения инвестиционной карты региона. Последняя формируется для развития инвестиционной активности и обеспечения свободного доступа инвесторов к важной для них информации. В частности, в карте должны быть представлены данные о существующей инженерной инфраструктуре, свободных и перспективных территориальных ресурсах, пригодных для реализации инвестиционных проектов, преференциальных территориях, мерах государственной поддержки, тарифах, природных ресурсах и полезных ископаемых, человеческого капитала, а также транспортной доступности на территории Орловской области.

Согласно постановлению властей, карта размещается на Инвестиционном портале Орловской области с соблюдением законодательства РФ о защите информации, а также законодательства об антитеррористической защищенности объектов. Доступ к содержащимся в ней сведениям осуществляется на безвозмездной основе. Карта должна актуализироваться в соответствии с графиком. В качестве источников автоматизированной загрузки сведений будут использоваться государственные информационные системы, а также ведомственная информация.

Под ведомственной информацией понимаются представленные в департамент экономического развития и инвестиционной деятельности данные других областных департаментов, федеральных органов исполнительной власти, администраций городов, районов и округов, ресурсоснабжающих и иных организаций. Для них также утвержден алгоритм действий участников информационного обмена. В документе отмечено, что все участники этого обмена несут ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных в рамках формирования и ведения инвестиционной карты.

Напомним, что в 2022 году в Орловской области была принята собственная Инвестиционная декларация. Ее главная цель — формирование благоприятного инвестиционного климата за счет создания единых условий для стабильного ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе. Главные задачи: обеспечение увеличения реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития на 70 процентов до 2030 года по сравнению с показателем 2020 года; обеспечение достижения валового регионального продукта 582 миллиарда рублей к 2030 году.

ИА «Орелград»