В Орле в канализацию спустят 20 миллионов рублей

13.12.2022 | 8:06 ЖКХ, Новости

Власти города ищут подрядчика для содержания ливневки.

Администрация областного центра объявила тендер на выполнение работ по содержанию ливневой канализации в городе Орле на 2023 год. Работы должны быть выполнены и оплачены в рамках планов содержания улично-дорожной сети города Орла. Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» выступит в роли заказчика. Подведение итогов конкурсного отбора намечено на конец декабря 2022 года. Цена контракта составляет 20 миллионов рублей, средства поступят из казны города.

Основные цели выполнения работ: поддержание надлежащего технического состояния сетей ливневой канализации, прочистка и промывка (восстановление пропускной способности) коллекторов, обеспечение надлежащей эксплуатации городской сети ливневой канализации, не нарушающей нормального приема сточных вод в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Также подрядчик должен будет обеспечивать исправное состояние и работоспособность всех закрепленных водоотводных сооружений.

Кроме того, контрактом предусмотрено недопущение подтопления проезжей части дорог талыми и дождевыми водами (что для Орла не такое уж и редкое явление), выявление участков требующих текущего, капитального ремонтов или реконструкции. При необходимости подрядчик должен выявлять поврежденные участки сети и устранять дефекты трубопровода. Работы будут выполняться в соответствии с техническим заданием спецтехникой.

Например, прочистку и промывку сети ливневой канализации подрядчик должен проводить гидродинамическим способом специализированной техникой с гидродинамическими установками (с максимальным давлением от 400-900 атмосфер и максимальной глубиной всасывания не менее 10 метров). Устранение недостатков после промывки сети следует осуществлять в течение суток с момента получения письменной заявки от заказчика.

«Прочистка и промывка сети производится для удаления из нее возможных отложений, мусора, осадка и твердых предметов в целях нормальной работы сети и предупреждения закупорки труб, — следует из конкурсной документации. — Ревизия состояния дождеприемных и смотровых колодцев сетей дождевой канализации должна определять колодцы подлежащие ремонту, определять смотровые и дождеприемные колодцы, заасфальтированные в ходе ремонта дорог».

В случае обнаружения заасфальтированных колодцев подрядчик обязан провести работы по разборке асфальтового покрытия и поднятию уровня люка. Добавим, что весь осадок, образуемый при промывке и очистке, из города должны вывозить немедленно, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части.

ИА «Орелград»

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