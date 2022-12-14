Конкурс «Народный бюджет» стартовал в Орле

Областные власти озвучили условия выделения денег на местные проекты.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области объявил о проведении ставшего уже традиционным конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Отбор проводится в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области. В его рамках за счет софинансирования реализуются конкретные проекты, выбранные на местах властями с учетом мнения жителей и имеющие приоритетное значение для муниципального образования.

По сути, речь идет о дополнительной финансовой поддержке из казны региона. Деньги могут быть выделены на проекты по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства, муниципальных объектов образования, культуры, библиотечного обслуживания, физической культуры и спорта, объектов культурного наследия.

Кроме того, в конкурсе могут участвовать проекты по благоустройству общественных пространств, площадей, парков, мест массового отдыха, детских игровых площадок, по созданию условий для организации досуга местного населения. Софинансирование инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, осуществляется по результатам именно конкурсного отбора. Заявки с мест в области будут принимать в период с 16 декабря 2022 года по 24 января 2023 года.

Оценивать их будет специально созданная экспертная группа. Необходимое финансирование вносится в областной бюджет на очередной финансовый год, причем оно должно составлять не менее 80 процентов от среднего объема потребностей муниципальных образований в средствах областного бюджета, указанных в инициативных проектах, подаваемых для участия в двух предыдущих конкурсных отборах. Помимо заявки и самого проекта власти на местах должны представить письмо главы города или района, в котором он объясняет, почему данный проект был выбран для реализации.

Кроме того, в каждом конкретном случае будет определяться достоверность сметной стоимости объекта. Отметим, что деньги в проект должны вкладываться и из других источников. Поэтому организаторы конкурсного отбора также потребуют от глав администраций гарантийные письма, подтверждающие софинансирование реализации инициативного проекта из местного бюджета и из внебюджетных источников. Кстати, ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в инициативном проекте и прилагаемых к нему документах, возлагается на главу муниципального образования.

ИА «Орелград»