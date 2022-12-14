Орловская область получила крупную партию дорожно-строительной техники

Регион произвел крупнейшую за пять лет закупку дорожной техники.

Предприятия «Дорожная служба» и «Орелгосзаказчик» получили крупные партии дорожно-строительной техники и транспорта. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В общей сложности в этом году область закупит 69 единиц техники стоимостью почти в пол—миллиарда рублей. Это является крупнейшим показателем за последние пять лет.

«Полагаю, что большинство жителей региона согласится с необходимостью пополнения мощностей дорожных и коммунальных служб и повышения их эффективности — особенно сегодня, после обильного снегопада. Мы будем и дальше развивать дорожную инфраструктуру — и для строительства дорог, и для их обслуживания», — пообещал Клычков.

Отметим, что Орловская область, по сравнению с соседними регионами, существенно отстаёт в объеме задействованной дорожной техники, что регулярно приводит к проблемам с уборкой снега и другими дорожными работами.

ИА «Орелград»