Орловский Роспотребнадзор выступил против хранения верхней одежды в школьных классах

14.12.2022 | 18:34 Новости, Образование

Ведомство настаивает на размещении одежды в гардеробах.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области не разрешило школьникам хранить вещи в своих классах. Это стало известно из доклада начальника управления образования мэрии Сергея Шарова в горсовете.

Ранее рассматривался вопрос с разрешением на хранение верхних вещах прямо по месту учебы. Это было связано с частыми эвакуациями, происходящими в орловских школах. Чтобы не выводить детей на улицу в морозную погоду, можно было разрешить детям держать вещи в шаговой доступности.

Роспотребнадзор не возражает против исключений для учащихся начальных классов, однако настаивает на том, что соответствующие классы должны увеличить площадь помещений. Поскольку на данный момент это не возможно, инициатива пока останется без реализации.

ИА «Орелград»

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