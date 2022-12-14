Студентам ОГУ рассказали, как начать карьеру без опыта

Сотрудники ГК ОДСК рассказали о своем пути к успеху и отвечали на вопросы обучающихся в Архитектурно-строительном институте.

Группа компаний, куда входит ПАО «Специализированный Застройщик «Орелстрой», объединяет около 3000 человек. Некоторые трудятся в структурах холдинга уже около 20 лет. Порядка 65% руководящих постов занимают специалисты, выросшие в компании. Такую статистику привела заместитель главы департамента управления персоналом ООО «ОДСК» Наталия Иванова.

Живым примером для студентов выступил директор ООО «ОДСК-Неруд» Дмитрий Юдин. Компания специализируется на добыче гравия и глины для строительства. Дмитрий Юдин пришел в группу компаний на позицию специалиста по охране труда. Главным рецептом успешного движения он назвал постоянное развитие, ведь знаний много не бывает.

«Законодательство, например, меняется очень быстро, поэтому нужно держать руку на пульсе», – рассказал студентам ОГУ Дмитрий Юдин.

В получении практического опыта помогают наставники. В ГК ОДСК новичков не оставляют наедине с задачами без помощи. Руководитель службы проектирования ООО «ОДСК-Инжиниринг» Владимир Тей отметил важную роль старших коллег в своем становлении.

«Чем хороша работа в группе компаний «ОДСК»? Работодатель никогда не бросает студента или начинающего специалиста в «пекло», за ним всегда закрепляется наставник», — подчеркнул Владимир Тей.

Эксперты ответили на ряд вопросов студентов. У каждого, включая обучающихся на очной форме, есть возможность трудоустроиться в компанию, которая скоро отметит 80-летие. В 2022 году девять студентов уже начали свою трудовую деятельность в структурах ОДСК.

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