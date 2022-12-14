В Орле рост цен на продукты оказался ниже общей инфляции

Локомотивом инфляции в текущем году являются товары непродовольственной группы.

В Орловской области в ноябре 2022 года на потребительском рынке цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,2 процента, а с начала года увеличились уже на 11,8 процентных пункта. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Отметим, что локомотивом, разгоняющим в этом году инфляцию, являются вовсе не продукты питания. По подсчетам аналитиков, товары продовольственной группы с начала 2022 года в регионе подросли в цене в среднем на 9,7 процента.

Гораздо больше на уровень инфляции влияют цены на товары непродовольственной группы. Они поднялись в текущем году уже на 15,4 процентных пункта. Также можно отметить, что различные платные услуги населению в 2022 году подорожали на 8,4 процента. Интересно, что в январе и феврале 2022 года наиболее заметными темпами росли цены именно на продукты питания. Однако с марта лидерство в этой неофициальной гонке захватили непродовольственные товары. Уже много месяцев они лидируют с довольно внушительным отрывом.

При этом цены на моторное топливо в Орловской области в рост почти не уходят. Так, согласно оперативным данным Орелстата, по отношению к декабрю 2021 года они снизились на 0,1 процентных пункта. А если сравнивать периоды за январь-ноябрь 2021 и 2022 годов, то средняя стоимость моторного топлива всех видов в регионе подросла всего на 0,9 процента. Наиболее ощутимо подорожало дизельное топливо – по сравнению с ноябрем предыдущего года солярка поднялась в цене в среднем на 5,8 процента. В то же время газовое топливо подешевело почти на 32 процента.

ИА «Орелград»