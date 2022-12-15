Орловцев призвали на службу в Росгвардию

Более 20-ти человек пройдут службу в Росгвардии по призыву.

В Орловской области в период текущего осеннего призыва на срочную военную службу представители регионального Управления Росгвардии совместно с областным военным комиссариатом отобрали 23 кандидатов для прохождения службы по призыву в указанном силовом ведомстве. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, новобранцы из Орловской области уже отправлены в войсковые части федеральной службы войск национальной гвардии, расположенные в Калуге, Москве, Московской и Ленинградской областях.

«Перед отправкой в войсковые части и соединения ФС ВНГ РФ будущие правоохранители прошли медицинский осмотр, собеседование с целью определения уровня специальной подготовки и желания каждого призывника проходить службу именно в Росгвардии, — рассказали силовики. — Юношам была оказана психологическая поддержка. Также росгвардейцы разъяснили особенности предстоящей служебной деятельности и ответили на вопросы касаемо социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту».

Напомним, призыв на военную службу стартовал в октябре, согласно озвученным планам всего этой осенью в ряды Вооруженных Сил России должно отправиться на срочную службу около 400 призывников из Орловской области. Тем временем, в Управлении Росгвардии по Орловской области состоялось собрание личного состава по случаю подведения итогов служебно-боевой деятельности за 2022 год. Мероприятие провел начальник ведомства, полковник полиции Сергей Старосельцев. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

«В уходящем году сотрудники и военнослужащие в очередной раз подтвердили высокий уровень профессионализма, умение принимать верные решения даже с учетом непростой оперативной обстановки. Благодаря этому потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств допущено не было», — подчеркнул в своем выступлении Сергей Старосельцев, поблагодаривший коллег за успешное выполнение поставленных задач, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

Начальник штаба Юрий Нечушкин в своем выступлении отметил вклад сотрудников ОМОН и СОБР в реализацию специальных операций по поддержанию правопорядка. По его словам, в 2022 году бойцы спецподразделений территориального Управления Росгвардии неоднократно выезжали в служебные командировки на территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Менее полугода назад за отличные показатели при выполнении задач СВО медалью ордена «За заслуги перед отечеством I степени» был награжден командир ОМОН «Крепость» полковник полиции Андрей Филин. В текущем году сотрудникам отрядов ОМОН и СОБР неоднократно вручались государственные награды, медали «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и «За доблесть в службе».

ИА «Орелград»