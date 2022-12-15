Орловские энергетики отчитались о ликвидации последствий снегопада

15.12.2022 | 17:49 ЖКХ, Новости

В результате непогоды в Орловской области возникли проблемы с электроснабжением.

Предприятие «Орелэнерго» отчиталось о ликвидации последствий снегопада, который обрушился на Орловщину в минувший вторник.

Для восстановления системы электроснабжения было задействованы 81 человек и 32 единицы техники. В первую очередь внимание уделялось социальным объектам — школам, детсадам и медицинским учреждениям.

Помимо восстановительных работ внимание было уделено деревьям, которые могли обрушиться на линии электропередач. Отметим, что синоптики предупреждают о возможном продолжении массового выпадения осадков и призывают граждан к осторожности.

ИА «Орелград»

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