Орловские энергетики отчитались о ликвидации последствий снегопада

В результате непогоды в Орловской области возникли проблемы с электроснабжением.

Предприятие «Орелэнерго» отчиталось о ликвидации последствий снегопада, который обрушился на Орловщину в минувший вторник.

Для восстановления системы электроснабжения было задействованы 81 человек и 32 единицы техники. В первую очередь внимание уделялось социальным объектам — школам, детсадам и медицинским учреждениям.

Помимо восстановительных работ внимание было уделено деревьям, которые могли обрушиться на линии электропередач. Отметим, что синоптики предупреждают о возможном продолжении массового выпадения осадков и призывают граждан к осторожности.

ИА «Орелград»