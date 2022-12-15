Орловские энергетики отчитались о ликвидации последствий снегопада

В результате непогоды в Орловской области возникли проблемы с электроснабжением.
Предприятие «Орелэнерго» отчиталось о ликвидации последствий снегопада, который обрушился на Орловщину в минувший вторник.
Для восстановления системы электроснабжения было задействованы 81 человек и 32 единицы техники. В первую очередь внимание уделялось социальным объектам — школам, детсадам и медицинским учреждениям.
Помимо восстановительных работ внимание было уделено деревьям, которые могли обрушиться на линии электропередач. Отметим, что синоптики предупреждают о возможном продолжении массового выпадения осадков и призывают граждан к осторожности.
ИА «Орелград»